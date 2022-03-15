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Израиль приостановил безвиз для украинцев. Ввел квоты и спецразрешения

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Тель-Авив, Вторник 15 марта 2022 12:47
Израиль приостановил безвиз для украинцев. Ввел квоты и спецразрешения Фото: Израиль не принимает беженцев из Украины (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Израиль не будет принимать беженцев, которые спасаются от войны России против Украины. Более того, израильская сторона приостановила безвиз, ввела квоты и специальные разрешения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт посольства в Израиле.

Сообщается, что с 13 марта Израиль установил квоту для 5000 граждан Украины, которые смогут въехать в страну.

При этом прибытие в Израиль и посадка на рейсы производятся при наличии предварительного разрешения МВД Израиля.

Если гражданин Украины хочет приехать в страну по приглашению гражданина Израиля, то гражданин Израиля обязан подписать декларацию для приглашенного на сайте Управления по вопросам народонаселения и иммиграции с помощью электронной анкеты по ссылке.

Граждане Украины, которые подают заявление на приезд в Израиль, должны заполнить электронную заявку на сайте министерства иностранных дел Израиля по ссылке.

Ответ на запрос заявителя будет выслан на электронный адрес заявителя.

Также сообщается, что МВД Израиля является единственным уполномоченным органом, который принимает решение о пропуске иностранцев на территорию страны.

Посольство просит обратить внимание на следующее:

  • Израиль не принимает беженцев из Украины;
  • Есть приоритетные категории лиц, которые могут въехать в Израиль при определенных условиях (супруги/дети-граждан Украины и граждан Израиля, постоянно проживающие в Украине; граждане, ранее подавшие просьбу на воссоединение семьи с гражданами Израиля, члены семей Израильтян первой линии родства, новые репатрианты и лица, имеющие еврейские корни);
  • Лица, которые пытаются въехать в Израиль в статусе туристов, не могут беспрепятственно въехать в страну.

Посольство призывает граждан Украины не въезжать в Израиль при наличии негативной визовой истории.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль решил развернуть полевой госпиталь вблизи западной границы Украины.

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