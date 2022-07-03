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Ізраїль скасує обмеження на в'їзд українців

Фото: Ізраїль скасує обмеження на в'їзд українців (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Верховний суд Ізраїлю зобов'язав уряд скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Україна Володимира Зеленського у Twitter.

"Вітаю рішення Верховного суду Держави Ізраїль, яке зобов'язує уряд Ізраїлю скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян України", - написав він.

Зеленський додав, що саме верховенство права та повага до прав людини відрізняє справжню, розвинену демократію.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що українці зможуть в'їжджати до Ізраїлю на 3 місяці без потреби подавати для цього особливі заявки.

Нагадаємо, у середині березня Ізраїль призупинив безвіз для українців. Також він встановила квоту, згідно з якою до країни могли потрапити тільки 5 тисяч громадян України.

Україна розглядала можливість призупинення безвізового режиму у відповідь для громадян Ізраїлю.

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