Ізраїль скасує обмеження на в'їзд українців

Верховний суд Ізраїлю зобов'язав уряд скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Україна Володимира Зеленського у Twitter.
"Вітаю рішення Верховного суду Держави Ізраїль, яке зобов'язує уряд Ізраїлю скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян України", - написав він.
Зеленський додав, що саме верховенство права та повага до прав людини відрізняє справжню, розвинену демократію.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що українці зможуть в'їжджати до Ізраїлю на 3 місяці без потреби подавати для цього особливі заявки.
Нагадаємо, у середині березня Ізраїль призупинив безвіз для українців. Також він встановила квоту, згідно з якою до країни могли потрапити тільки 5 тисяч громадян України.
Україна розглядала можливість призупинення безвізового режиму у відповідь для громадян Ізраїлю.