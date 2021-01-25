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Израиль открыл посольство в столице ОАЭ

Автор: Даша Харченко

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби открылось посольство Израиля. Ведомство должно способствовать развитию отношений между странами на всех уровнях.

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Об этом сообщает DW со ссылкой на МИД Израиля.

Посольство в Абу-Даби официально открылось с прибытием главы миссии Эйтана Нае.

В сентябре 2020 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министры иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аль-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония проходила в Белом доме в присутствии экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Напомним, в середине августа Израиль и ОАЭ согласовали мирное соглашение. Согласно им, Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима.

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