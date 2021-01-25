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Ізраїль відкрив посольство в столиці ОАЕ

Автор: Даша Харченко

В столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі відкрилось посольство Ізраїлю. Відомство має сприяти розвитку відносин між країнами на всіх рівнях.

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Про це повідомляє DW з посиланням на МЗС Ізраїлю.

Посольство в Абу-Дабі офіційно відкрилось з прибуттям глави місії Ейтана Нае.

У вересні 2020 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, міністри закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) і Бахрейну шейх Абдалла бен Заїд Аль Нахайян та Абдель Латіф аль-Заяни підписали угоди про нормалізацію відносин між країнами. Церемонія проходила в Білому домі в присутності експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Нагадаємо, в середині серпня Ізраїль і ОАЕ погодили мирну угоду. Згідно з ним, Ізраїль не буде оголошувати суверенітет над усім західним берегом річки Йордан, а мусульмани зможуть вільно відвідувати святині Єрусалиму.

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