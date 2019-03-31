Израиль открыл КПП в секторе Газа

Израиль открыл пункты пропуска Керем-Шалом и Эрез в секторе Газа, несмотря на ракетный обстрел накануне вечером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что если сохранится режим тишины, другие ограничения тоже отменят в соответствии с договоренностями, достигнутыми при участии Египта. На данный момент Керем-Шалом открыт для перемещения грузов, а Эрез пересекают люди с соответствующими разрешениями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что израильская армия зафиксировала пять ракетных пусков из сектора Газа. В ответ по позициям ХАМАС нанесли танковый удар. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что готов провести крупномасштабную операцию в отношении сектора Газа.

Накануне в результате столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа погибли 2 демонстранта, еще более 100 получили ранения. По данным израильской армии, на границе 30 марта собралось около 40 тысяч демонстрантов. Они поджигали шины и бросали камни и другие предметы в сторону израильских военных.