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Израиль открыл КПП в секторе Газа

Новости » Происшествия    31.03.2019 - 09:51
Израиль открыл КПП в секторе Газа
Иллюстративное фото (idfblog.com)

На границе с сектором Газа снова открыли пункты пропуска

Израиль открыл пункты пропуска Керем-Шалом и Эрез в секторе Газа, несмотря на ракетный обстрел накануне вечером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что если сохранится режим тишины, другие ограничения тоже отменят в соответствии с договоренностями, достигнутыми при участии Египта. На данный момент Керем-Шалом открыт для перемещения грузов, а Эрез пересекают люди с соответствующими разрешениями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что израильская армия зафиксировала пять ракетных пусков из сектора Газа. В ответ по позициям ХАМАС нанесли танковый удар. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что готов провести крупномасштабную операцию в отношении сектора Газа.

Накануне в результате столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа погибли 2 демонстранта, еще более 100 получили ранения. По данным израильской армии, на границе 30 марта собралось около 40 тысяч демонстрантов. Они поджигали шины и бросали камни и другие предметы в сторону израильских военных.

 

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