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Ізраїль відкрив КПП у секторі Газа

Новини » Надзвичайні події    31.03.2019 - 09:51
Ізраїль відкрив КПП у секторі Газа
Ілюстративне фото (idfblog.com)

На кордоні з сектором Газа знову відкрили пункти пропуску

Ізраїль відкрив пункти пропуску Керем-Шалом і Ерез в секторі Газа, незважаючи на ракетний обстріл напередодні ввечері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що якщо збережеться режим тиші, інші обмеження теж скасують відповідно до домовленостей, досягнутих за участю Єгипту. На даний момент Керем-Шалом відкритий для переміщення вантажів, а Ерез перетинають люди з відповідними дозволами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ізраїльська армія зафіксувала п'ять ракетних пусків з сектора Газу. У відповідь по позиціях ХАМАС нанесли танковий удар. До цього прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявляв, що готовий провести широкомасштабну операцію щодо сектора Гази.

Напередодні в результаті зіткнень з ізраїльськими військовими на кордоні сектора Газа загинули 2 демонстранта, ще понад 100 отримали поранення. За даними ізраїльської армії, на межі 30 березня зібралося близько 40 тисяч демонстрантів. Вони підпалювали шини і кидали каміння та інші предмети в бік ізраїльських військових.

 

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