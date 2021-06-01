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Израиль отказался продавать оружие Беларуси и другим "проблемным" странам

Автор: РБК-Украина

Израиль за прошлый год на 15% (до 8,3 млрд долларов) нарастил экспорт оружия, несмотря на пандемию коронавируса. При этом не было поставок странам с диктаторским или "проблематичным" режимом.

Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, передает сайт vesty.co.il.

По его словам, оружие не поставляли в Беларусь и Мьянму.

"Мы не отправляли оружейный экспорт в страны, не соответствующие израильским стандартам нравственности, и в страны, где существует геноцид", - отметил Ганц.

Он также добавил, что большинство контрактов были подписаны до начала эпидемии. В частности, 44% экспорта на 800 млн долларов было направлено в страны Азии, Тихого океана и Персидского залива; 30% - в страны Европы, включая Азербайджан; 20% - в страны Северной Америки.

Львиная доля военно-промышленного экспорта (32%) пришлась на орудия, боеприпасы, радары и электронные средства ведения войны. Еще 26% - это беспилотные летательные аппараты и аэронавтика для самолетов и средств наблюдения.

Напомним, ранее Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал рейтинг, в котором говорилось о том, что Россия входит в тройку главных импортеров военного вооружения из Украины за период 2016-2020.

Украина заявила, что с 2014 года не торгует оружием с Россией.

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