Ізраїль відмовився продавати зброю Білорусі та іншим "проблемним" країнам

Ізраїль за минулий рік на 15% (до 8,3 млрд доларів) наростив експорт зброї, незважаючи на пандемію коронавірусу. При цьому не було поставок до країн з диктаторським або "проблематичним" режимом.
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц, передає сайт vesty.co.il.
За його словами, зброю не постачали до Білорусі та М'янми.
"Ми не відправляли збройовий експорт до країн, що не відповідають ізраїльським стандартам моральності, і до країн, де існує геноцид", - зазначив Ганц.
Він також додав, що більшість контрактів були підписані до початку епідемії. Зокрема, 44% експорту на 800 млн доларів було направлено до країн Азії, Тихого океану і Перської затоки; 30% - до країн Європи, включаючи Азербайджан; 20% - до країн Північної Америки.
Левова частка військово-промислового експорту (32%) припала на гармати, боєприпаси, радари та електронні засоби ведення війни. Ще 26% - це безпілотні літальні апарати і аеронавтика для літаків і засобів спостереження.
Нагадаємо, раніше Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) опублікував рейтинг, в якому говорилося про те, що Росія входить до трійки головних імпортерів військового озброєння з України за період 2016-2020.
Україна заявила, що з 2014 року не торгує зброєю з Росією.