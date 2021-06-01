Ізраїль відмовився продавати зброю Білорусі та іншим "проблемним" країнам

За його словами, зброю не постачали до Білорусі та М'янми.

"Ми не відправляли збройовий експорт до країн, що не відповідають ізраїльським стандартам моральності, і до країн, де існує геноцид", - зазначив Ганц.

Він також додав, що більшість контрактів були підписані до початку епідемії. Зокрема, 44% експорту на 800 млн доларів було направлено до країн Азії, Тихого океану і Перської затоки; 30% - до країн Європи, включаючи Азербайджан; 20% - до країн Північної Америки.

Левова частка військово-промислового експорту (32%) припала на гармати, боєприпаси, радари та електронні засоби ведення війни. Ще 26% - це безпілотні літальні апарати і аеронавтика для літаків і засобів спостереження.