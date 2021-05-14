Израиль отказался от перемирия с палестинскими группировками, - СМИ

Официальные лица Египта сначала встретились с лидерами ХАМАС в секторе Газа, а затем провели переговоры с израильтянами в Тель-Авиве.

Египетская делегация предложила Тель-Авиву перемирие на один год при условии, что Каир будет его контролировать и координировать.

Однако, Израиль не только отказался от долгосрочного перемирия до завершения своих военных операций, но и отказался принять посредничество Каира для начала перемирия в секторе Газа, сообщает издание Al Arabiya.