Ізраїль відмовився від перемир'я з палестинськими угрупуваннями, - ЗМІ

Офіційні особи Єгипту спочатку зустрілися з лідерами ХАМАС у секторі Газа, а потім провели переговори з ізраїльтянами в Тель-Авіві.

Єгипетська делегація запропонувала Тель-Авіву перемир'я на один рік за умови, що Каїр буде його контролювати і координувати.

Однак, Ізраїль не лише відмовився від довгострокового перемир'я до завершення своїх військових операцій, а й відмовився прийняти посередництво Каїра для початку перемир'я в секторі Газа, повідомляє видання Al Arabiya.