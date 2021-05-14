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Ізраїль відмовився від перемир'я з палестинськими угрупуваннями, - ЗМІ

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Тель-Авів, П'ятниця 14 травня 2021 08:45
Ізраїль відмовився від перемир'я з палестинськими угрупуваннями, - ЗМІ Фото: Ізраїль атакували ракетами (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Ізраїль відкинув запропоноване Єгиптом довгострокове перемир'я в секторі Газа. Країна планує повне завершення своїх військових операцій.

Про це повідомляє AP.

Офіційні особи Єгипту спочатку зустрілися з лідерами ХАМАС у секторі Газа, а потім провели переговори з ізраїльтянами в Тель-Авіві.

Єгипетська делегація запропонувала Тель-Авіву перемир'я на один рік за умови, що Каїр буде його контролювати і координувати.

Однак, Ізраїль не лише відмовився від довгострокового перемир'я до завершення своїх військових операцій, а й відмовився прийняти посередництво Каїра для початку перемир'я в секторі Газа, повідомляє видання Al Arabiya.

Нагадаємо, 10 травня на Близькому Сході загострилася ситуація. З тих пір ХАМАС з Сектора Газа випустив по Ізраїлю близько 1750 ракет, у відповідь ізраїльські військові почали операцію "Страж стін".

Зазначимо, МЗС України відреагувало на загострення ситуації в секторі Газа. Київ засудив ескалацію і закликав припинити ракетні удари по Ізраїлю з сектора Газа.

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