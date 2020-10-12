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Израиль одобрил массовую иммиграцию эфиопских евреев

Израиль , Понедельник 12 октября 2020 18:59
Израиль одобрил массовую иммиграцию эфиопских евреев
Фото: член общины "Фалаш Мура" (isralove.org)
Автор: Максим Зайченко

Израиль одобрил план по привлечению в страну 2000 эфиопских евреев, что стало шагом на пути к прекращению многолетних разговоров во власти об их судьбе. Они являются частью 8-тысячной общины "Фалаш Мура".

Об этом пишет ВВС.

Как отмечается, право эфиопских евреев поселиться в Израиле является спорным вопросом, поскольку их прошлое исключает автоматическое получение гражданства, доступного большинству евреев.

Члены общины "Фалаш Мура" были обращены в христианство европейскими миссионерами в конце 1800-х годов. С тех пор они вернулись к иудаизму, но официально министерством внутренних дел Израиля не признаны полностью евреями.

Многие из них имеют семейные связи с евреями в Израиле, однако членам "Фалаш Мура" было разрешено эмигрировать в Израиль только на индивидуальной основе

Напомним, ранее министерство здравоохранения Израиля представило более подробный план выхода из жесткого карантина. Этот план должен рассмотреть кабинет министров по борьбе с коронавирусом во вторник, 13 октября.

Также РБК-Украина писало, что 18 сентября в Израиле ввели жесткий карантин. Эти меры являются самыми масштабными в стране с момента первого карантина.

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