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Ізраїль схвалив масову імміграцію ефіопських євреїв

Ізраїль , Понеділок 12 жовтня 2020 18:59
Ізраїль схвалив масову імміграцію ефіопських євреїв
Фото: член громади "Фалаш Мура" (isralove.org)
Автор: Максим Зайченко

Ізраїль схвалив план по залученню в країну 2000 ефіопських євреїв, що стало кроком на шляху до припинення багаторічних розмов у владі про їх долю. Вони є частиною 8-тисячної громади "Фалаш Мура".

Про це пише ВВС.

Як наголошується, право ефіопських євреїв оселитися в Ізраїлі є спірним питанням, оскільки їх минуле виключає автоматичне отримання громадянства, доступного більшості євреїв.

Члени громади "Фалаш Мура" були звернені в християнство європейськими місіонерами в кінці 1800-х років. З того часу вони повернулися до іудаїзму, але офіційно міністерством внутрішніх справ Ізраїлю не визнані повністю євреями.

Багато з них мають сімейні зв'язки з євреями в Ізраїлі, однак членам "Фалаш Мура" було дозволено емігрувати в Ізраїль тільки на індивідуальній основі

Нагадаємо, раніше міністерство охорони здоров'я Ізраїлю представило більш докладний план виходу з жорсткого карантину. Цей план повинен розглянути кабінет міністрів по боротьбі з коронавірусом у вівторок, 13 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що 18 вересня в Ізраїлі ввели жорсткий карантин. Ці заходи є наймасштабнішими в країні з моменту першого карантину.

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