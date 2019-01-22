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Израиль обстрелял блокпост ХАМАС в секторе Газе

Новости » Происшествия    22.01.2019 - 15:10
Израиль обстрелял блокпост ХАМАС в секторе Газе
Иллюстративное фото (navy.mil)

Израиль обстрелял блокпост "Бригад Иззеддина аль-Кассама"

Израиль подверг танковому обстрелу блокпост террористической группировки в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу" со ссылкой на армию обороны Израиля.

Издание пишет, что обстреляли блокпост "Бригад Иззеддина аль-Кассама" в населенном пункте Бейт Ханун на севере Газы.

"Израильские военные на границе сектора Газа подверглись обстрелу. В ответ на это танк ВС Израиля нанес удары по блокпосту ХАМАС", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что авиаудары израильских ВВС по южным районам Дамаска (Сирия) направлены против Ирана. По словам израильского премьера, таким образом Израиль противодействует закреплению Ирана на территории Сирии.

РБК-Украина писало, что система противоракетной обороны перехватила выпущенную из Сирии ракету. По данным израильской армии, сирийская сторона предприняла попытку ракетного обстрела, однако батарея ПРО на севере Голанских высот перехватила ее.

Ранее также стало известно, что США и Израиль продолжат сотрудничество по Сирии и Ирану. В частности, комментируя решение Трампа о выводе войск из Сирии, госсекретарь Майк Помпео заверил, что это никак не отразится на тех сферах, в которых администрация США сотрудничает с Израилем.

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Новости Украины ИзраильСектор ГазаХАМАС
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