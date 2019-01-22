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Ізраїль обстріляв блокпост ХАМАС в секторі Газі

Новини » Надзвичайні події    22.01.2019 - 15:10
Ізраїль обстріляв блокпост ХАМАС в секторі Газі
Ілюстративне фото (navy.mil)

Ізраїль обстріляв блокпост "Бригад Іззеддина аль-Кассама"

Ізраїль піддав танковому обстрілу блокпост терористичного угруповання в секторі Газа. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу" з посиланням на армію оборони Ізраїлю.

Видання пише, що обстріляли блокпост "Бригад Іззеддина аль-Кассама" у населеному пункті Бейт Ханун на півночі Гази.

"Ізраїльські військові на кордоні сектора Газа піддалися обстрілу. У відповідь на це танк ВС Ізраїлю завдав ударів по блокпосту ХАМАС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявляв, що авіаудари ізраїльських ВПС по південних районах Дамаска (Сирія) спрямовані проти Ірану. За словами ізраїльського прем'єра, таким чином Ізраїль протидіє закріпленню Ірану на території Сирії.

РБК-Україна писало, що система протиракетної оборони перехопила випущену з Сирії ракету. За даними ізраїльської армії, сирійська сторона зробила спробу ракетного обстрілу, однак батарея ПРО на півночі Голанських висот перехопила її.

Раніше також стало відомо, що США і Ізраїль продовжать співпрацю щодо Сирії та Ірану. Зокрема, коментуючи рішення Трампа про виведення військ з Сирії, держсекретар Майк Помпео запевнив, що це ніяк не відіб'ється на тих сферах, в яких адміністрація США співпрацює з Ізраїлем.

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Новини України ІзраїльСектор ГазаХАМАС
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