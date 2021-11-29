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Израиль обеспокоен возобновлением переговоров по ядерной сделке между Ираном и США

Автор: Наталья Скороход

Израиль обеспокоен возобновлением переговоров по ядерной сделке между Ираном и США, которые запланированы на 29 ноября. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

По его словам,

Это послание, которое мы всячески передаем как американцам, так и другим странам, которые ведут переговоры с Ираном", - сказал он.

Беннетт отметил, что на этой неделе министр иностранных дел Яир Лапид передаст такое же послание премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в Лондоне и президенту Франции Эммануэлю Макрону в Париже.

Напомним, что переговоры по ядерной сделке с Ираном должны возобновиться 29 ноября. Такое заявление сделали в Европейской дипломатической службе.

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ИзраильИранСоединенные Штаты АмерикиЯдерное соглашение