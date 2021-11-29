Израиль обеспокоен возобновлением переговоров по ядерной сделке между Ираном и США

По его словам,

Это послание, которое мы всячески передаем как американцам, так и другим странам, которые ведут переговоры с Ираном", - сказал он.

Беннетт отметил, что на этой неделе министр иностранных дел Яир Лапид передаст такое же послание премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в Лондоне и президенту Франции Эммануэлю Макрону в Париже.