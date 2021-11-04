Переговоры по ядерной сделке с Ираном возобновятся в конце ноября

Переговоры между мировыми державами по ядерной сделке с Ираном возобновятся в конце ноября. Такое заявление сделали в Европейской дипломатической службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

В заявлении говорится, что переговоры состоятся 29 ноября в Вене.

"Совместная комиссия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) соберется в физическом формате 29 ноября в Вене", - говорится в заявлении Европейской службы внешних действий ЕС.

Также там отметили, что заседание будет проходить под председательством Энрике Мора от имени главы ЕС по внешней политике Хосепа Боррелла. Остальные участники сделки - это Великобритания, Китай, Франция, Германия, Россия, Иран.

"Участники продолжат обсуждение перспективы возможного возвращения США в СВПД и того, как обеспечить полное и эффективное выполнение соглашения всеми сторонами" - говорится в сообщении.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери подтвердил возобновление переговоров в Вене.

"Мы договорились начать переговоры с целью отмены незаконных и бесчеловечных санкций 29 ноября в Вене", - написал он в Twitter.