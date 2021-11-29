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Ізраїль стурбований відновленням переговорів щодо ядерної угоди між Іраном і США

Автор: Наталья Скороход

Ізраїль стурбований відновленням переговорів щодо ядерної угоди між Іраном і США, які заплановані на 29 листопада. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

За його словами,

Це послання, яке ми всіляко передаємо як американцям, так і іншим країнам, які ведуть переговори з Іраном", - сказав він.

Беннетт зазначив, що на цьому тижні міністр закордонних справ Яїр Лапід передасть таке ж послання прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону в Лондоні і президенту Франції Еммануелю Макрону в Парижі.

Нагадаємо, що пперемовини щодо ядерної угоди з Іраном повинні відновитися 29 листопада. Таку заяву зробили в Європейській дипломатичній службі.

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ІзраїльІранСполучені Штати АмерикиЯдерна угода