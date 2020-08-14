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Палестина отозвала посла из ОАЭ из-за соглашения с Израилем

Рамалла, Пятница 14 августа 2020 11:50
Палестина отозвала посла из ОАЭ из-за соглашения с Израилем
Фото: Палестина раскритиковала сближение ОАЭ с Израилем (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Палестинские национальные движения раскритиковали мирное соглашение

Палестинская национальная администрация из-за мирного соглашения ОАЭ с Израилем отозвала своего посла из эмиратов. Накануне ОАЭ также установили дипломатические отношения с Израилем.

Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Сообщается, что решение об отзыве посла принял лидер Палестины Махмуд Аббас. Кроме того, "Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ) и палестинское "Движение исламского сопротивления" (ХАМАС) подвергли критике мирное соглашение ОАЭ с Израилем.

Напомним, вчера стало известно, что Израиль согласовал условия мирного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Согласно документу, мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима, а стороны продолжат усилия в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта и с другими странами Персидского залива.

Кроме того, Израиль отказался от планов по аннексии палестинских территорий на Западном берегу Иордана; данный пункт примечателен тем, что аннексия этих территорий была одним из предвыборных обещаний действующего премьера Биньямина Нетаньяху, который еще недавно отмечал, что вопрос не снят с повестки дня.

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