Палестина отозвала посла из ОАЭ из-за соглашения с Израилем

Фото: Палестина раскритиковала сближение ОАЭ с Израилем (коллаж РБК-Украина)

Палестинские национальные движения раскритиковали мирное соглашение

Палестинская национальная администрация из-за мирного соглашения ОАЭ с Израилем отозвала своего посла из эмиратов. Накануне ОАЭ также установили дипломатические отношения с Израилем.

Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Сообщается, что решение об отзыве посла принял лидер Палестины Махмуд Аббас. Кроме того, "Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ) и палестинское "Движение исламского сопротивления" (ХАМАС) подвергли критике мирное соглашение ОАЭ с Израилем.

Напомним, вчера стало известно, что Израиль согласовал условия мирного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Согласно документу, мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима, а стороны продолжат усилия в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта и с другими странами Персидского залива.

Кроме того, Израиль отказался от планов по аннексии палестинских территорий на Западном берегу Иордана; данный пункт примечателен тем, что аннексия этих территорий была одним из предвыборных обещаний действующего премьера Биньямина Нетаньяху, который еще недавно отмечал, что вопрос не снят с повестки дня.