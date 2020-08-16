Ізраїль і ОАЕ вперше запустили прямий телефонний зв'язок

Фото: Ізраїль і ОАЕ (колаж РБК-Україна)

Ізраїль м ОАЕ продовжують зближення

Після оголошення про мирну угоду між Ізраїлем і Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) сторони вперше налагодили прямий телефонний зв'язок. Також ОАЕ зняли блокування з ізраїльських сайтів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

Повідомляється, що міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі на переговорах з колегою з ОАЕ шейхом Абдуллою Бін Заїдом домовився встановити прямий двосторонній канал зв'язку. У заяві МЗС ОАЕ говориться, що між країнами відкрили прямі лінії телефонного зв'язку.

Як пишуть місцеві ЗМІ, журналісти Associated Press в Єрусалимі і Дубаї вже отримали можливість телефонувати, як зі стаціонарних, так і з мобільних телефонів. Крім того, Міністерство зв'язку ОАЕ оголосило про відкриття доступу до ізраїльських інтернет-сайтів.

Нагадаємо, цього тижня Ізраїль і ОАЕ погодили мирну угоду; за його умовами, мусульмани отримають вільний доступ до святинь в Єрусалимі.

Крім того, Ізраїль в рамках цієї угоди відмовився від анексії палестинських територій.