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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министры иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония проходила в Белом доме в присутствии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом сообщает Times of Israel.

Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

"Сегодняшнее соглашение является важным первым шагом, и теперь мы должны продолжить израильско-палестинское мирное соглашение", - заявил министр иностранных дел Бахрейна.

Соглашения были подписаны на трех языках - английской, иврите и на арабском.

Напомним, в середине августа Израиль и ОАЭ согласовали мирное соглашение. Согласно ему, Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима.

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Кроме того, Израиль и ОАЭ впервые запустили прямую телефонную связь.

Добавим, что Израиль отправил первый в истории прямой авиарейс в ОАЭ.

Также Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились сотрудничать в сфере финансов.

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Новости Украины НетаньяхуОбъединенные Арабские ЭмиратыИзраильДональд ТрампБахрейн