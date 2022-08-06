Израиль назвал сроки операции "Рассвет" в секторе Газа
По состоянию на 10:00 субботы, 6 августа, Армия обороны Израиля продолжает атаковать объекты, принадлежащие "Исламскому джихаду" в рамках операции "Рассвет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Израиля.
Отметим, глава пресс-службы Армии обороны Израиля Ран Кохав заявил, что антитеррористическая операция "Рассвет", направленная против "Исламского джихада", продлится не менее недели. При этом, она может быть продлена или свернута раньше.
Никаких переговоров с "Исламским джихадом" о прекращении огня не ведется.
По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, с начала антитеррористической операции "Рассвет" по объектам "Исламского джихада" в секторе Газы нанесено не менее 30 ударов, в результате которых уничтожено около 40 целей, в том числе 5 пусковых ракетных установок, 6 предприятий по производству вооружения, два или три склада с оружием и 6 наблюдательных пунктов.
Напомним, ранее Израиль потребовал от ООН распустить военную комиссию по сектору Газа из-за скандальных высказываний одного из ее участников.
Детальнее об операции "Рассвет" - читайте в материале РБК-Украина.
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