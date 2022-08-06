ua ru
Сб, 06 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Израиль назвал сроки операции "Рассвет" в секторе Газа

Новина українською →
Израиль, Суббота 06 августа 2022 12:00
Израиль назвал сроки операции "Рассвет" в секторе Газа Фото: операция Рассвет в Израиле против террористов Исламского джихада продолжается (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

По состоянию на 10:00 субботы, 6 августа, Армия обороны Израиля продолжает атаковать объекты, принадлежащие "Исламскому джихаду" в рамках операции "Рассвет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Израиля.

Отметим, глава пресс-службы Армии обороны Израиля Ран Кохав заявил, что антитеррористическая операция "Рассвет", направленная против "Исламского джихада", продлится не менее недели. При этом, она может быть продлена или свернута раньше.

Никаких переговоров с "Исламским джихадом" о прекращении огня не ведется.

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, с начала антитеррористической операции "Рассвет" по объектам "Исламского джихада" в секторе Газы нанесено не менее 30 ударов, в результате которых уничтожено около 40 целей, в том числе 5 пусковых ракетных установок, 6 предприятий по производству вооружения, два или три склада с оружием и 6 наблюдательных пунктов.

Напомним, ранее Израиль потребовал от ООН распустить военную комиссию по сектору Газа из-за скандальных высказываний одного из ее участников.

Детальнее об операции "Рассвет" - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль
NEWS
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз