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Ізраїль назвав терміни операції "Світанок" у секторі Газа

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Ізраїль, Субота 06 серпня 2022 12:00
Ізраїль назвав терміни операції "Світанок" у секторі Газа Фото: операція Світанок в Ізраїлі проти терористів Ісламського джихаду продовжується (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Станом на 10.00 суботи, 6 серпня, Армія оборони Ізраїлю продовжує атакувати об'єкти, що належать "Ісламському джихаду" в рамках операції "Світанок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Ізраїлю.

Зазначимо, голова прес-служби Армії оборони Ізраїлю Ран Кохав заявив, що антитерористична операція "Світанок", спрямована проти "Ісламського джихаду", триватиме щонайменше тиждень. При цьому вона може бути продовжена або згорнута раніше.

Жодних переговорів з "Ісламським джихадом" про припинення вогню не ведеться.

За даними прес-служби Армії оборони Ізраїлю, з початку антитерористичної операції "Світанок" по об'єктах "Ісламського джихаду" в секторі Гази завдано не менше 30 ударів, внаслідок яких знищено близько 40 цілей, у тому числі 5 пускових ракетних установок, 6 підприємств по виробництву озброєння, два або три склади зі зброєю та 6 спостережних пунктів.

Нагадаємо, раніше Ізраїль вимагав від ООН розпустити військову комісію по сектору Гази через скандальні висловлювання одного з її учасників.

Детальніше про операцію "Світанок" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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