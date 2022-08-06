Ізраїль назвав терміни операції "Світанок" у секторі Газа

Станом на 10.00 суботи, 6 серпня, Армія оборони Ізраїлю продовжує атакувати об'єкти, що належать "Ісламському джихаду" в рамках операції "Світанок" .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Ізраїлю .

Зазначимо, голова прес-служби Армії оборони Ізраїлю Ран Кохав заявив, що антитерористична операція "Світанок", спрямована проти "Ісламського джихаду", триватиме щонайменше тиждень. При цьому вона може бути продовжена або згорнута раніше.

Жодних переговорів з "Ісламським джихадом" про припинення вогню не ведеться.

За даними прес-служби Армії оборони Ізраїлю, з початку антитерористичної операції "Світанок" по об'єктах "Ісламського джихаду" в секторі Гази завдано не менше 30 ударів, внаслідок яких знищено близько 40 цілей, у тому числі 5 пускових ракетних установок, 6 підприємств по виробництву озброєння, два або три склади зі зброєю та 6 спостережних пунктів.