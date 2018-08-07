Израиль нанес удар по военному объекту в Газе, погибли двое палестинцев

С израильской стороны пострадавших нет

В результате обстрела израильской артиллерией военных обьектов исламистской группировки ХАМАС на севере сектора Газа погибли двое палестинцев. Об этом сообщает Reuters.

По данным армейской пресс-службы, с израильской стороны пострадавших нет.

Также сообщается, что пост в северной части сектора Газа принадлежал исламистскому движению ХАМАС.

Напомним, 18 июня авиация Израиля нанесла удар по девяти военных объектах исламистской группировки ХАМАС на севере сектора Газа.

Сообщалось, что удары были предприняты в ответ на запуск боевиками ХАМАС в сторону израильской территории воздушных змеев и воздушных шаров с горючими веществами и небольшими взрывными устройствами для поджога засушливых земель и лесов.

29 июля РБК-Украина сообщало, что в результате авиаударов израильской авиации по сектору Газа погибли два палестинца.

В свою очередь Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую Израиль за действия в секторе Газа. За резолюцию проголосовало большинство стран. Проголосовали "за" 120 стран, 8 выступили против и 45 воздержались от голосования. Среди стран, выступающих против резолюции, были США и Израиль.