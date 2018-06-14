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Генассамблея ООН осудила Израиль за действия в секторе Газа

НовостиПолитика    14.06.2018 - 01:28
Фото: заседание Генассамблеи ООН (twitter.com/AFP)
Фото: заседание Генассамблеи ООН (twitter.com/AFP)

США проголосовали против резолюции

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую Израиль за действия в секторе Газа. Экстренное заседание началось 13 июня, информирует AFP в Twitter.

По информации ТАСС, за резолюцию проголосовало большинство стран. Проголосовали "за" 120 стран, 8 выступили против и 45 воздержались от голосования. Среди стран, выступающих против резолюции, были США и Израиль.

Также США вносили поправку, в которой осуждались обстрелы Израиля со стороны боевиков ХАМАС, однако ее отклонили. США требовали внести параграф, в котором от ХАМАС требовалось "прекратить все акты насилия и провокации и использовать ресурсы в Газе для строительства объектов военной инфраструктуры".

Напомним, проект резолюции, внесенный на рассмотрение Генассамблеи ООН похож на тот, который ранее США наложили вето в Совбезе ООН.  

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Теги публикации: ООН, Сектор Газа, Израиль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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