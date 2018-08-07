Ізраїль завдав удару по військовому об'єкту в секторі Газа, двоє загиблих

Серед військових Ізраїлю постраждалих немає

В результаті обстрілу ізраїльської артилерією військових об'єктів ісламістського угруповання ХАМАС на півночі сектора Газа загинули двоє палестинців. Про це повідомляє Reuters.

За даними армійської прес-служби, з ізраїльської сторони постраждалих немає.

Також повідомляється, що пост в північній частині сектора Газа належав руху ісламізму ХАМАС.

Нагадаємо, 18 червня авіація Ізраїлю завдала удару з дев'яти військових об'єктах ісламістського угруповання ХАМАС на півночі сектора Газа.

Повідомлялося, що удари були зроблені у відповідь на запуск бойовиками ХАМАС у бік ізраїльської території повітряних зміїв і повітряних куль з горючими речовинами і невеликими вибуховими пристроями для підпалу посушливих земель і лісів.

29 липня РБК-Україна повідомляло, що в результаті авіаударів ізраїльської авіації по сектору Газа загинули двоє палестинців.

У свою чергу Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, що засуджує Ізраїль за дії в секторі Газа. За резолюцію проголосували більшість країн. Проголосували "за" 120 країн, 8 виступили проти і 45 утрималися від голосування. Серед країн, які виступають проти резолюції, були США та Ізраїль.