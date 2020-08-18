Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла во вторник серию ударов по сектору Газа. Авиация Израиля ударила по объектам движения ХАМАС в ответ на запуск оттуда воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой.

Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства в Twitter.

"Недавно истребители и летательные аппараты ЦАХАЛ атаковали подземную инфраструктуру террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Атака была совершена в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и горючими материалами из сектора Газа на территорию Израиля в течение дня", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 августа армия обороны Израиля нанесла удары по ряду объектов правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС. Удар сделали в ответ на запуск воздушных шаров с взрывчаткой.

Также РБК-Украина писало, что 2 августа военизированные формирования, находящиеся на территории сектора Газа, выпустили ракету в сторону территории Израиля; ее перехватила система противовоздушной обороны "Железный щит".

Кроме того, Израиль атаковал военные объекты на территории Сирии в ответ на обстрел Голанских высот.