ХАМАС и Израиль договорились о прекращении огня

Фото: израильская армия (idfblog.com)

О перемирии через посредников попросили палестинские представители

Израиль и ХАМАС после серии атак достигли соглашения о прекращения огня на границе с сектором Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В частности, информацию о договоренности сообщил СМИ высокопоставленный палестинский чиновник. Перемирие началось в 22:00 по местному времени.

"Соглашение о прекращении огня было достигнуто между палестинскими группировками и Израилем при посредничестве Египта", - сказал он.

Как позже сообщил высокопоставленный израильский дипломат изданию The Times Of Israel, движение ХАМАС попросило о прекращении огня через четырех посредников.

Напомним, ранее группировка ХАМАС выпустила с территории сектора Газа в сторону Израиля две ракеты. После происшествия сработали сирены тривоги. Власти Тель-Авива и других городов центрального Израиля заявили об открытии всех бомбоубежищ

В ответ беспилотник армии обороны Израиля нанес удары по двум наблюдательным постам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

После ракетного обстрела из сектора Газа армия обороны Израиля объявила о мобилизации военнослужащих запаса. На границу отправились две бронетанковые и пехотные дивизии армии обороны Израиля.