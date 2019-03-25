ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ХАМАС и Израиль договорились о прекращении огня

Новости » Политика    25.03.2019 - 23:27
ХАМАС и Израиль договорились о прекращении огня
Фото: израильская армия (idfblog.com)

О перемирии через посредников попросили палестинские представители

Израиль и ХАМАС после серии атак достигли соглашения о прекращения огня на границе с сектором Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В частности, информацию о договоренности сообщил СМИ высокопоставленный палестинский чиновник. Перемирие началось в 22:00 по местному времени.

"Соглашение о прекращении огня было достигнуто между палестинскими группировками и Израилем при посредничестве Египта", - сказал он.

Как позже сообщил высокопоставленный израильский дипломат изданию The Times Of Israel, движение ХАМАС попросило о прекращении огня через четырех посредников.

Напомним, ранее группировка ХАМАС выпустила с территории сектора Газа в сторону Израиля две ракеты. После происшествия сработали сирены тривоги. Власти Тель-Авива и других городов центрального Израиля заявили об открытии всех бомбоубежищ

В ответ беспилотник армии обороны Израиля нанес удары по двум наблюдательным постам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

После ракетного обстрела из сектора Газа армия обороны Израиля объявила о мобилизации военнослужащих запаса. На границу отправились две бронетанковые и пехотные дивизии армии обороны Израиля.

Израиль начал наносить удары по сектору Газа В ХАМАС заявили о непричастности к обстрелу Израилю
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины ХАМАСИзраиль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь