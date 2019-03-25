Израиль начал наносить удары по сектору Газа

Армия Израиля в понедельник, 25 марта, начала наносить удары по целям ХАМАС на всей территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел. Об этом со ссылкой на заявление военных сообщает Haaretz.

Отметим, что в результате ракетного обстрела ранее пострадали семь израильтян.

"Мы только что начали обстрел позиций ХАМАС в секторе Газа", - отмечается в заявлении.

Напомним, в результате ночного ракетного обстрела селения Мишмерет в центральной части Израиля пострадали шесть человек. Также сообщалось, что обстрелом разрушен жилой дом. После ракетного обстрела территории Израиля из сектора Газа израильская сторона закрыла два пункта пропуска в этот район.

При этом в ХАМАС заявили о своей непричастности к ракетному обстрелу Израиля.

После инцидента премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение сократить визит в США и вернется в Израиль сразу после встречи с Дональдом Трампом. Кроме того, по его словам, Израиль готовит решительный ответ группировкам ХАМАС.

Армия обороны Израиля уже объявила мобилизацию резервистов, а на границу с сектором Газа направили две бронетанковые и пехотные дивизии.