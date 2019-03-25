В ХАМАС заявили о непричастности к обстрелу Израилю

Фото: место обстрела (twitter.com USAmbIsrael)

В ХАМАС заявили, что "ракеты могли быть пущены по ошибке"

В ХАМАС заявили о своей непричастности к ракетному обстрелу Израиля. Об этом заявили представители руководства контролирующего сектор Газа движения, сообщает Al Arabiya.

Как сообщается, представителям египетской разведки, которые выступают посредниками между палестинцами и израильтянами, провели телефонные контакты с представителями фракций в Газе с целью установить, кто именно стоит за обстрелом. Также они добавили, что "ракеты могли быть пущены по ошибке".

Напомним, 25 марта в Израиле пострадали шестеро человек в результате ракетного обстрела из сектора Газа. Под обстрел попало селение Мишмерет к юго-востоку от Нетании. В результате обстрела поврежден жилой дом, среди пострадавших четверо взрослых и двое детей.

После этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна ответит ХАМАС и террористам в секторе Газа на ракетный обстрел Израиля. Также армия обороны Израиля объявила о мобилизации военнослужащих запаса.

РБК-Украина писало, что после ракетного обстрела территории Израиля из сектора Газа израильская сторона закрыла два пункта пропуска в этот район.