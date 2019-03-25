Ізраїль почав наносити удари по сектору Газа

Армія Ізраїлю в понеділок, 25 березня, почала наносити удари по цілях ХАМАС на всій території сектора Газа у відповідь на ракетний обстріл. Про це з посиланням на заяву військових повідомляє Haaretz.

Відзначимо, що в результаті ракетного обстрілу раніше постраждали семеро ізраїльтян.

"Ми щойно почали обстріл позицій ХАМАС в секторі Газа", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, в результаті нічного ракетного обстрілу селища Мишмерет в центральній частині Ізраїлю постраждали шість чоловік. Також повідомлялося, що обстрілом зруйнований житловий будинок. Після ракетного обстрілу території Ізраїлю з сектора Газа ізраїльська сторона закрила два пункти пропуску в цей район.

При цьому у ХАМАС заявили про свою непричетність до ракетного обстрілу Ізраїлю.

Після інциденту прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху прийняв рішення скоротити візит до США і повернеться в Ізраїль відразу після зустрічі з Дональдом Трампом. Крім того, за його словами, Ізраїль готує рішучу відповідь угрупованням ХАМАС.

Армія оборони Ізраїлю вже оголосила мобілізацію резервістів, а на кордон із сектором Газа направили дві бронетанкові і піхотні дивізії.