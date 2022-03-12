UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Израиль изучает запрос Украины на поставку касок и бронежилетов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Израиля изучают запрос Украины на поставку защитного военного снаряжения на фоне вторжения России. При этом Иерусалим отклонил просьбу Киева о предоставлении кибероружия для использования против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Источник издания сообщил, что в настоящее время Израиль рассматривает запросы Украины на защитное снаряжение для военных. По его словам, речь идет о касках и бронежилетах.

Собеседник издания также заявил, что Украина запросила кибероружие для противодействия России. В частности, речь шла о хакерском программном обеспечении Pegasus от NSO Group. Однако эта просьба Киева была отклонена.

Напомним, ранее премьер-министра Израиля Нафтали Бенет заявил о готовности перевести Украину и Россию с поля боя за стол переговоров.

Война России против Украины продолжается 17-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильВойна России против Украины