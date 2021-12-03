ru ua
Пт, 03 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Телефоны 11 американских дипломатов были взломаны шпионской программой Pegasus

Новина українською →
Пятница 03 декабря 2021 21:57
Телефоны 11 американских дипломатов были взломаны шпионской программой Pegasus Фото: телефоны 11 американских дипломатов были сломаны шпионской программой Pegasus (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple предупредила 11 дипломатов США о том, что их телефоны были взломаны шпионским программным обеспечением Pegasus, которая принадлежит израильской фирмы NSO Group. Аккаунты злоумышленников были заблокированы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

NSO Group, со своей стороны, заявила, что приостановила аккаунты клиентов, взломавших телефоны дипломатов. В то же время их имена не раскрывались. Также компания долгое время утверждала, что программное обеспечение бессильно против телефонов с американскими номерами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple подала в суд против NSO Group. Возмущена тем, что программное обеспечение применяют для взлома ее продукции.

Тем временем президент Франции Эмануэль Макрон распорядился провести серию расследований по делу о прослушивании телефонов политиков страны, которое также осуществлялось благодаря программному обеспечению Pegasus.

Также РБК-Украина сообщало о том, что программное обеспечение применяли и против трех президентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple Соединенные Штаты Америки
NEWS
Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Украине
Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Украине
DAILY
Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего