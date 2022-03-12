Ізраїль вивчає запит України на поставку касок і бронежилетів

Влада Ізраїлю вивчає запит України на постачання захисного військового спорядження на тлі вторгнення Росії. При цьому Єрусалим відхилив прохання Києва про надання кіберзброї для використання проти Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Джерело видання повідомило, що в цей час Ізраїль розглядає запити України на Захисне спорядження для військових. За його словами, мова йде про каски і бронежилети.

Співрозмовник видання також заявив, що Україна запросила кіберзброю для протидії Росії. Зокрема, йшлося про хакерське програмне забезпечення Pegasus від NSO Group. Однак це прохання Києва було відхилено.