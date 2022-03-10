Израиль продолжит действовать, чтобы перевести Украину и РФ за стол переговоров, - Бенет

В Израиле заявили, что будут прикладывать усилия, чтобы перевести Украину и РФ "с поля боя за стол переговоров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Нафтали Бенета, премьер-министра Израиля.

"Я говорил сегодня с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем о ситуации между Россией и Украиной, а также об усилиях по оказанию гуманитарной помощи гражданам Украины. Мы договорились поддерживать связь. Израиль продолжит действовать, чтобы предотвратить кровопролитие и перевести стороны с поля боя за стол переговоров", - заявил он.