Израиль продолжит действовать, чтобы перевести Украину и РФ за стол переговоров, - Бенет
В Израиле заявили, что будут прикладывать усилия, чтобы перевести Украину и РФ "с поля боя за стол переговоров".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Нафтали Бенета, премьер-министра Израиля.
"Я говорил сегодня с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем о ситуации между Россией и Украиной, а также об усилиях по оказанию гуманитарной помощи гражданам Украины. Мы договорились поддерживать связь.
Израиль продолжит действовать, чтобы предотвратить кровопролитие и перевести стороны с поля боя за стол переговоров", - заявил он.
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