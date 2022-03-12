Израиль изучает запрос Украины на поставку касок и бронежилетов

Власти Израиля изучают запрос Украины на поставку защитного военного снаряжения на фоне вторжения России. При этом Иерусалим отклонил просьбу Киева о предоставлении кибероружия для использования против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Источник издания сообщил, что в настоящее время Израиль рассматривает запросы Украины на защитное снаряжение для военных. По его словам, речь идет о касках и бронежилетах. Собеседник издания также заявил, что Украина запросила кибероружие для противодействия России. В частности, речь шла о хакерском программном обеспечении Pegasus от NSO Group. Однако эта просьба Киева была отклонена.