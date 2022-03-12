Израиль изучает запрос Украины на поставку касок и бронежилетов
Власти Израиля изучают запрос Украины на поставку защитного военного снаряжения на фоне вторжения России. При этом Иерусалим отклонил просьбу Киева о предоставлении кибероружия для использования против Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Источник издания сообщил, что в настоящее время Израиль рассматривает запросы Украины на защитное снаряжение для военных. По его словам, речь идет о касках и бронежилетах.
Собеседник издания также заявил, что Украина запросила кибероружие для противодействия России. В частности, речь шла о хакерском программном обеспечении Pegasus от NSO Group. Однако эта просьба Киева была отклонена.
Напомним, ранее премьер-министра Израиля Нафтали Бенет заявил о готовности перевести Украину и Россию с поля боя за стол переговоров.
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