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Израиль изучает запрос Украины на поставку касок и бронежилетов

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Иерусалим, Суббота 12 марта 2022 05:31
Израиль изучает запрос Украины на поставку касок и бронежилетов Фото: Израиль изучает запрос Украины на поставки военного снаряжения (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Израиля изучают запрос Украины на поставку защитного военного снаряжения на фоне вторжения России. При этом Иерусалим отклонил просьбу Киева о предоставлении кибероружия для использования против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Источник издания сообщил, что в настоящее время Израиль рассматривает запросы Украины на защитное снаряжение для военных. По его словам, речь идет о касках и бронежилетах.

Собеседник издания также заявил, что Украина запросила кибероружие для противодействия России. В частности, речь шла о хакерском программном обеспечении Pegasus от NSO Group. Однако эта просьба Киева была отклонена.

Напомним, ранее премьер-министра Израиля Нафтали Бенет заявил о готовности перевести Украину и Россию с поля боя за стол переговоров.

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