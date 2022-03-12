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Ізраїль вивчає запит України на поставку касок і бронежилетів

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Єрусалим, Субота 12 березня 2022 05:31
Ізраїль вивчає запит України на поставку касок і бронежилетів Фото: Ізраїль вивчає запит України на постачання військового спорядження (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Ізраїлю вивчає запит України на постачання захисного військового спорядження на тлі вторгнення Росії. При цьому Єрусалим відхилив прохання Києва про надання кіберзброї для використання проти Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Джерело видання повідомило, що в цей час Ізраїль розглядає запити України на Захисне спорядження для військових. За його словами, мова йде про каски і бронежилети.

Співрозмовник видання також заявив, що Україна запросила кіберзброю для протидії Росії. Зокрема, йшлося про хакерське програмне забезпечення Pegasus від NSO Group. Однак це прохання Києва було відхилено.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенет заявив про готовність перевести Україну і Росію з поля бою за стіл переговорів.

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