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Израиль на границе с Ливаном начал операцию уничтожения "туннеля террора"

Новости » Политика    04.12.2018 - 23:31
Израиль на границе с Ливаном начал операцию уничтожения "туннеля террора"
Фото: местоположения тунеля на границе (twitter.com/IDF)

Туннель заходит на 40 метров территории Израиля

В Армии обороны Израиля заявили, что был обнаружен "туннель террора" на территорию Израиля из Ливана, который принадлежит бойцами шиитской группировки Хезболла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.

Представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил, что "туннели террора" еще не были использованы за своим назначением. При этом он отказался раскрыть больше деталей о том, сколько именно было обнаружено туннелей и каким методом их уничтожат. 

Позднее военные Израиля рассказали, что был обнаружен один туннель, который был вырыт в районе деревни Кафар Кила на юге Ливана и пересекал границу Израиля. Сам туннель имеет длину около 200 метров и проходит около 40 метров территории Израиля.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Израиль начал военную операцию на границе с Ливаном. Представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус заявил, что израильским военным известно о нескольких туннелях на границе с Ливаном

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