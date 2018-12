Израиль на границе с Ливаном начал операцию уничтожения "туннеля террора"

Туннель заходит на 40 метров территории Израиля

В Армии обороны Израиля заявили, что был обнаружен "туннель террора" на территорию Израиля из Ливана, который принадлежит бойцами шиитской группировки Хезболла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.

Представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил, что "туннели террора" еще не были использованы за своим назначением. При этом он отказался раскрыть больше деталей о том, сколько именно было обнаружено туннелей и каким методом их уничтожат.

Позднее военные Израиля рассказали, что был обнаружен один туннель, который был вырыт в районе деревни Кафар Кила на юге Ливана и пересекал границу Израиля. Сам туннель имеет длину около 200 метров и проходит около 40 метров территории Израиля.

We surprised this Hezbollah operative before he could surprise Israeli civilians. Take a look at what we caught on camera from inside an attack tunnel dug from Lebanon into Israel. #NorthernShield pic.twitter.com/CFXl33hx7i