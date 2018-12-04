ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Израиль начал военную операцию на границе с Ливаном

Новости » Происшествия    04.12.2018 - 08:50
Израиль начал военную операцию на границе с Ливаном
Фото: израильская армия (facebook.com/idfonline)

Армия обороны Израиля пытается уничтожить туннели "Хезболлы"

Израиль начал военную операцию "Северный щит" на границе с Ливаном с целью уничтожить трансграничные туннели "Хезболлы", которые используются для переброски боевиков на израильскую территорию. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, израильским военным известно о нескольких туннелях на границе с Ливаном. В от же время он подчеркнул, что Армия обороны Израиля будет проводить операцию на территории своей страны.

"Мы считаем действия "Хезболлы" грубым и наглым нарушением прав Израиля", - подчеркнул Конрикус и добавил, что израильская сторона обнаружила туннели еще до того, как они начали представлять реальную угрозу.

Он также отметил, что военные уже перекрыли несколько районов возле северной границы.

Напомним, в середине ноября МИД Украины рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в южные регионы Израиля, в частности, в города Сдерот и Нетивот. Это было связано с очередным обострением конфликта между Израилем и Палестиной и массированными ракетными обстрелами региона.

После этого противостояния сектор Газа заявил о готовности заключить перемирие с Израилем. Обострение привело к ряду отставок в правительстве Израиля, по итогам которых премьер-министр Биньямин Нетаньяху на сегодня совмещает свой пост с должностью министра обороны.  

 

Кабмин одобрил соглашение о свободной торговле с Израилем Израиль не присоединится к пакту ООН о миграции, - Нетаньяху
Новости Украины ИзраильЛиванХезболла
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь