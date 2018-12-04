Израиль начал военную операцию на границе с Ливаном

Фото: израильская армия (facebook.com/idfonline)

Армия обороны Израиля пытается уничтожить туннели "Хезболлы"

Израиль начал военную операцию "Северный щит" на границе с Ливаном с целью уничтожить трансграничные туннели "Хезболлы", которые используются для переброски боевиков на израильскую территорию. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, израильским военным известно о нескольких туннелях на границе с Ливаном. В от же время он подчеркнул, что Армия обороны Израиля будет проводить операцию на территории своей страны.

"Мы считаем действия "Хезболлы" грубым и наглым нарушением прав Израиля", - подчеркнул Конрикус и добавил, что израильская сторона обнаружила туннели еще до того, как они начали представлять реальную угрозу.

Он также отметил, что военные уже перекрыли несколько районов возле северной границы.

Напомним, в середине ноября МИД Украины рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в южные регионы Израиля, в частности, в города Сдерот и Нетивот. Это было связано с очередным обострением конфликта между Израилем и Палестиной и массированными ракетными обстрелами региона.

После этого противостояния сектор Газа заявил о готовности заключить перемирие с Израилем. Обострение привело к ряду отставок в правительстве Израиля, по итогам которых премьер-министр Биньямин Нетаньяху на сегодня совмещает свой пост с должностью министра обороны.