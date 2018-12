Ізраїль на кордоні з Ліваном почав операцію знищення "тунелю терору"

Тунель заходить на 40 метрів території Ізраїлю

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що був виявлений "тунель терору" на територію Ізраїлю з Лівану, який належить бійцями шиїтського угруповання Хезболла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo.

Представник ізраїльської армії Джонатан Конрікус заявив, що "тунелі терору" ще не були використані за своїм призначенням. При цьому він відмовився розкрити більше деталей про те, скільки саме було виявлено тунелів і яким методом їх знищать.

Пізніше військові Ізраїлю розповіли, що був виявлений один тунель, який був виритий в районі села Кафар Кіла на півдні Лівану і перетинав кордон Ізраїлю. Сам тунель має довжину близько 200 метрів і проходить близько 40 метрів території Ізраїлю.

We surprised this Hezbollah operative before he could surprise Israeli civilians. Take a look at what we caught on camera from inside an attack tunnel dug from Lebanon into Israel. #NorthernShield pic.twitter.com/CFXl33hx7i