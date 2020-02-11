Израиль заявил о готовности к прямым переговорам с Палестиной

Фото: Дани Данон (facebook.com/DanonDanny)

Лидер Палестины сегодня должен призвать ООН поддержать резолюцию, осуждающую мирный план Трампа

Израиль заявил о готовности приступить к прямым переговорам с Палестиной относительно урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон, передает The Jerusalem Post.

По его словам, президент Палестины Махмуд Аббас не хочет мира в регионе.

"Израиль хочет вести прямые переговоры с палестинцами. Аббас должен был приехать в Иерусалим, а не в Нью-Йорк", - заявил Данон.

Отмечается, что сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Аббас планирует выступить с просьбой поддержать резолюцию, осуждающую предложенный мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Согласно плану предлагается признать два суверенных государства Израиль и Палестина. При этом Израиль получит территорию Иорданской долины, а Палестина столицу в Восточном Иерусалиме.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Аббас заявил о разрыве отношений, в том числе в области обороны, с Соединенными Штатами и Израилем из-за мирного плана американского президента Дональда Трампа.

Также сообщалось, что мирный план Трампа не поддержали в Евросоюзе. По словам верховного представителя Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, предложенное Трампом соглашение не соответствует международным договоренностям.