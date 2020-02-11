Ізраїль заявив про готовність до прямих переговорів з Палестиною

Фото: Дані Данон (facebook.com/DanonDanny)

Лідер Палестини сьогодні повинен закликати ООН підтримати резолюцію, що засуджує мирний план Трампа

Ізраїль заявив про готовність приступити до прямих переговорів з Палестиною щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Про це заявив постійний представник Ізраїлю при ООН Дані Данон, передає The Jerusalem Post.

За його словами, президент Палестини Махмуд Аббас не хоче миру в регіоні.

"Ізраїль хоче вести прямі переговори з палестинцями. Аббас повинен був приїхати в Єрусалим, а не у Нью-Йорк", - заявив Данон.

Наголошується, що сьогодні в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку Аббас планує виступити з проханням підтримати резолюцію, що засуджує запропонований мирний план президента США Дональда Трампа з врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Згідно з планом пропонується визнати дві суверенних держави Ізраїль і Палестина. При цьому Ізраїль отримає територію Йорданської долини, а Палестина столиці в Східному Єрусалимі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Аббас заявив про розрив відносин, в тому числі в галузі оборони, з Сполученими Штатами та Ізраїлем через мирного плану американського президента Дональда Трампа.

Також повідомлялося, що мирний план Трампа не підтримали в Євросоюзі. За словами верховного представника Європейського союзу із зовнішньої політики і безпеки Жозепа Борреля, запропоноване Трампом угода не відповідає міжнародним домовленостям.