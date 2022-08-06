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Израиль готов прекратить операцию в секторе Газа: названо условие

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Тель-Авив, Суббота 06 августа 2022 21:52
Израиль готов прекратить операцию в секторе Газа: названо условие Фото: министр финансов Израиля Авигдор Либерман (facebook.com/AvigdorLiberman)
Автор: Артем Горовенко

Армия оборона Израиля будет готова остановить военную операцию против террористов "Исламского джихада" в секторе Газа, если они прекратят ракетные удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов страны Авигдора Либермана, которого цитирует The Times of Israel.

По его словам, Израиль прекратит свою военную кампанию только в том случае, если террористическая группировка прекратит свои ракетные обстрелы.

"Если "Джихад" объявит о прекращении огня, мы также прекратим огонь", - заявил Либерман.

Что касается ликвидированного главаря террористов, то Либерман отметил, что он "был не только бомбой замедленного действия, но и управлял бомбами замедленного действия".

"Мы, конечно, не ищем войны или конфронтации, но мы не готовы жить под чьими-то угрозами. Я надеюсь, что это сообщение было четко услышано", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки из сектора Газа по Израилю выпустили порядка 350 ракет. Большую часть из тех, которые угрожали населенным пунктам, удалось сбить.

Сегодня Египет предложил организовать перемирие между Израилем и исламистами, но последние отказались.

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