Израиль атаковал позиции группировки ХАМАС

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Удары были нанесены в ответ на запуск ракеты

Армия обороны Израиля в ночь на 6 мая нанесла удары по позициям палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Армии обороны Израиля.

Отмечается, что удары произвели в ответ на запуск по израильской территории ракеты из сектора Газа.



"В ответ на ракетный удар, нанесенный сегодня вечером из сектора Газа в направлении территории Израиля, мы атаковали три военных поста ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.



Ранее армия Израиля сообщила о запуске одной ракеты по израильской территории с территории сектора Газа.

РБК-Украина писало, что израильские военные ранее зафиксировали запуск 20 ракет со стороны сектора Газа.

Ранее сообщалось, что воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары в сторону позиций палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.