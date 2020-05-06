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Израиль атаковал позиции группировки ХАМАС

Новости » Происшествия     06.05.2020 - 04:24
Израиль атаковал позиции группировки ХАМАС
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Удары были нанесены в ответ на запуск ракеты

Армия обороны Израиля в ночь на 6 мая нанесла удары по позициям палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Армии обороны Израиля.

Отмечается, что удары произвели в ответ на запуск по израильской территории ракеты из сектора Газа.

"В ответ на ракетный удар, нанесенный сегодня вечером из сектора Газа в направлении территории Израиля, мы атаковали три военных поста ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Ранее армия Израиля сообщила о запуске одной ракеты по израильской территории с территории сектора Газа.

РБК-Украина писало, что израильские военные ранее зафиксировали запуск 20 ракет со стороны сектора Газа.

Ранее сообщалось, что воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары в сторону позиций палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

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