ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ізраїль атакував позиції угруповання ХАМАС

Новини » Надзвичайні події     06.05.2020 - 04:24
Ізраїль атакував позиції угруповання ХАМАС
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Удари були нанесені у відповідь на запуск ракети

Армія оборони Ізраїлю в ніч на 6 травня завдала ударів по позиціях палестинського радикального руху ХАМАС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Армії оборони Ізраїлю.

Наголошується, що удари виробили у відповідь на запуск ракети по ізраїльській території з сектора Газа.

"У відповідь на ракетний удар, нанесений сьогодні ввечері з сектора Газу в напрямку території Ізраїлю, ми атакували три військові пости ХАМАС в секторі Гази", - йдеться в повідомленні.

Раніше армія Ізраїлю повідомила про запуск однієї ракети по ізраїльській території з території сектора Газа.

РБК-Україна писало, що ізраїльські військові раніше зафіксували запуск 20 ракет з боку сектора Газа.

Раніше повідомлялося, що повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали удари в сторону позицій палестинського радикального руху ХАМАС у секторі Газа.

Ізраїль розробив пасивну вакцину від COVID-19 В Ізраїлі підписали угоду про створення урядової коаліції
Новини України Ізраїль
News
On Top