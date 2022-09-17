Reuters: Израиль атаковал аэропорт Дамаска, есть погибшие

Израиль нанес авиаудару по аэропорту Дамаска. В результате атаки погибли пятеро военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Израиль нанес авиаудар по международному аэропорту Дамаска в Сирии и других позициях к югу от столицы, убив пятерых солдат и нанеся материальный ущерб", - пишут журналисты.

Агентство также отмечает, что в сирийском Минобороны утверждают, что система ПВО перехватила атаку и сбила большинство ракет.