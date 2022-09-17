Reuters: Ізраїль атакував аеропорт Дамаска, є загиблі

Ізраїль завдав авіаудару по аеропорту Дамаска. Внаслідок атаки загинуло п'ятеро військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ізраїль завдав авіаудару по міжнародному аеропорту Дамаска в Сирії та інших позиціях на південь від столиці, убивши п'ятьох солдатів і завдавши матеріальних збитків", - пишуть журналісти.
Агентство також зазначає, що у сирійському Міноборони стверджують, що система ППО перехопила атаку та збила більшість ракет.
Нагадаємо, 1 вересня у Сирії заявили, що Ізраїль завдав ударів по міжнародному аеропорту Алеппо. Проте, ЦАХАЛ цю інформацію не коментував.
До слова, у ніч проти 22 липня ізраїльська авіація завдала ударів і знищила завод з виробництва дронів біля Дамаска.