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Reuters: Ізраїль атакував аеропорт Дамаска, є загиблі

Фото: Ізраїль атакував аеропорт Дамаска (pixabay)
Автор: Олег Васьків

Ізраїль завдав авіаудару по аеропорту Дамаска. Внаслідок атаки загинуло п'ятеро військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ізраїль завдав авіаудару по міжнародному аеропорту Дамаска в Сирії та інших позиціях на південь від столиці, убивши п'ятьох солдатів і завдавши матеріальних збитків", - пишуть журналісти.

Агентство також зазначає, що у сирійському Міноборони стверджують, що система ППО перехопила атаку та збила більшість ракет.

Нагадаємо, 1 вересня у Сирії заявили, що Ізраїль завдав ударів по міжнародному аеропорту Алеппо. Проте, ЦАХАЛ цю інформацію не коментував.

До слова, у ніч проти 22 липня ізраїльська авіація завдала ударів і знищила завод з виробництва дронів біля Дамаска.

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Ізраїль