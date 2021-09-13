Изоляция Британии будет крайней мерой для страны, - Джонсон

Во время посещения учебной академии компании British Gas Борис Джонсон раскрыл некоторые подробности касательно карантина, паспортов вакцинации и прививок для детей старше 12 лет. Уже во вторник в Британии обнародуют подробную информацию о мерах борьбы против распространения вируса.



Джонсон отметил, что изоляция Британии будет для страны "крайней мерой". Также он добавил, что паспорта вакцинации некоторое время будут храниться "в резерве", пока правительство не вернет их использование в многолюдных местах.