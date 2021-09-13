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Изоляция Британии будет крайней мерой для страны, - Джонсон

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Британия, Понедельник 13 сентября 2021 15:39
Изоляция Британии будет крайней мерой для страны, - Джонсон Фото: Борис Джонсон прокомментировал введение изоляции в Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал изоляцию в Великобритании "крайней мерой". Паспорта вакцинация будут храниться "в резерве".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время посещения учебной академии компании British Gas Борис Джонсон раскрыл некоторые подробности касательно карантина, паспортов вакцинации и прививок для детей старше 12 лет. Уже во вторник в Британии обнародуют подробную информацию о мерах борьбы против распространения вируса.

Джонсон отметил, что изоляция Британии будет для страны "крайней мерой". Также он добавил, что паспорта вакцинации некоторое время будут храниться "в резерве", пока правительство не вернет их использование в многолюдных местах.

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