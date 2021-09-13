Ізоляція Британії буде крайнім заходом для країни, - Джонсон
Фото: Борис Джонсон прокоментував запровадження ізоляції в Британії (Getty Images)
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав ізоляцію у Великобританії "крайнім заходом". Паспорти вакцинація зберігатимуться "в резерві".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Під час відвідування навчальної академії компанії British Gas Борис Джонсон розкрив деякі подробиці щодо карантину, паспортів вакцинації й щеплення дітей старше 12 років. Вже у вівторок у Британії оприлюднять детальну інформацію про заходи боротьби проти поширення вірусу в країні.
Джонсон відзначив, що ізоляція Британії буде для країни "крайнім заходом". Також він додав, що паспорти вакцинації деякий час зберігатимуться "в резерві", поки уряд не поверне їх використання в багатолюдних місцях.