Изнасилование в Кагарлыке: против подозреваемых полицейских открыли новые дела

Фото: акция протеста в Киеве (РБК-Украина)

В Офисе генпрокурора заявили, что применение насилия полицией в Кагарлыке было системной практикой

Офис генпрокурора открыл новые дела против сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке (Киевская область), подозреваемых в пытках женщины.

Об этом говориться в материале РБК-Украина "Замкнутый круг: как власть намерена остановить пытки в полиции".

Так, в комментарии РБК-Украина начальник спецдепартамента ОГП по надзору за расследованием фактов пыток в правоохранительных органах Юрий Белоусов рассказал, что случаи насилия в полицейском участке в Кагарлыке были и ранее, в связи с чем уже открыто несколько новых дел. Фигурантами новых дел, в частности, являются Николай Кузив и Сергей Сулима (подозреваемые по делу об изнасиловании в райотделе).

Как пояснил Белоусов, дела были открыты уже после скандала с изнасилованием.

"Я не могу сообщить детали этих производств, но могу сказать, что это была просто системная практика (применения насилия, - ред.) там, и конкретно со стороны этих двоих сотрудников и в целом в райотделе", - добавил он.

Напомним, в мае текущего года в райотдел полиции в Кагарлыке для допроса в качестве свидетеля пригласили девушку. В отделении полиции ее несколько часов избивали и насиловали. После скандала райотдел расформировали, а двоих подозреваемых правоохранителей арестовали на два месяца.

Позже стало известно, что после скандала с пытками и изнасилованием в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции.

Также сообщалось, что в деле об изнасиловании в Кагарлыке могут появиться новые подозреваемые.

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Автор: Олег Черныш